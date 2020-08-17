حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يتخلى عن سيارته الفارهة بسبب عش عصفور.. شاهد





ونشر آل مكتوم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام «شوهد الطائر جالسًا بسلام على بيضة في العش الصغير الذي أقامه في الجزء السفلي من الزجاج الأمامي لسيارة الدفع الرباعي».





وقرر الشيخ حمدان وضع شريط أحمر حول سيارته لمنع الأشخاص الآخرين والسيارات من إزعاج الطائر وبيضها.





ويستقل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيارة مرسيدس G-Class بقدرات خارقة للتمكن من السير في الطرق غير المستوية، فضلا عن التقاطه العديد من الصور بداخلها والتجول بها في جميع أنحاء الإمارات.





وتُصنّف هذه السيارة كواحدة من أقوى وأفخم سيارات الـ SUV بالعالم ومناسبة للمغامرات والسفر، وتعد من أغلى سيارات مرسيدس على الإطلاق، إذ يبدأ سعرها من 126 ألف دولار.



