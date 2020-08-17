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سيارات

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يتخلى عن سيارته الفارهة بسبب عش عصفور.. شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:49 م
شيخ حمدان بن محمد
شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يتخلى عن سيارته الفارهة
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تخلى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات وهى ماركة مرسيدس وقرر أن يضع هدنة بينه وبين الطرق لسبب غريب وهو قيام  رأي طائرً صغيرً ببناء عشه على زجاج سيارته الأمامي، 

ونشر آل مكتوم  عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام «شوهد الطائر جالسًا بسلام على بيضة في العش الصغير الذي أقامه في الجزء السفلي من الزجاج الأمامي لسيارة الدفع الرباعي».

وقرر الشيخ حمدان وضع شريط أحمر حول سيارته لمنع الأشخاص الآخرين والسيارات من إزعاج الطائر وبيضها. 
مرسيدس «G-Class G63 2019» تنطلق بقوة 577 حصانًا - تكنولوجيا ...

ويستقل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سيارة مرسيدس G-Class بقدرات خارقة للتمكن من السير في الطرق غير المستوية، فضلا عن التقاطه العديد من الصور بداخلها والتجول بها في جميع أنحاء الإمارات.

مرسيدس G-Class AMG Line 2019 تشوقنا لسيارة G63 القادمة
وتُصنّف هذه السيارة كواحدة من أقوى وأفخم سيارات الـ SUV بالعالم ومناسبة للمغامرات والسفر، وتعد من أغلى سيارات مرسيدس على الإطلاق، إذ يبدأ سعرها من 126 ألف دولار.

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