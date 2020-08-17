أشياء يجب اتباعها عند اصطحاب حيوانات أليفة في سيارتك

الكثير من مالكى السيارات يعشقون تربية الحيوانات الاليفة مثل القطط و الكلاب و في بعض الاحيان تكون هذة الحيوانات من افراد العائلة الاساسيين الذين يستخدمون السيارة و لكن توجد بعض القواعد التي يجب اتباعها عند اصحاب حيوانك الاليف في سيارتك هذا ما سنتعرف علية في هذا الموضوع .





يجب علي قائد السيارة وضع الحوانات الاليفة داخل صندوق مخصص لتقلهم لكي يكونوا في امان فتوجد صناديق للحوانات اعدت خصيصا لهذا الغرض .





عند اصطحابك لحيوان اليف صغير في سيارتك قم بوضعة في الصندوق المخصص لو و شعة في مكان القدم بشكل عرضي مع اتجاة السير وتجنب وضعة علي الكرسي او الكنبة الخلفية لتجنب تعرضهم للسقوط عند استخدام الفرامل بشكل عنيف او مفاجئ .





وبالنسبة لصناديق نثل الحيوانات الكبيرة يتم وضعها علي الكبة الخلفية و تأمينها بحزام الامان مع مراعاة توفير التهوية الجيدة حرصا علي سلامة الحيوان و لتجعلة يتنفس بشكل امن .





يتم تثبيت صناديق نقل الحيوانات الاليفة في الخلف مثلها مثل مقاعد الاطفال و ربطها جيداحرصا ان تسقط علي الارض فيتضرر الحيوان او تسقط عليك اثناء الفرامل .