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سيارات

أشياء يجب اتباعها عند اصطحاب حيوانات أليفة في سيارتك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:02 م
اشياء يجب اتباعها
اشياء يجب اتباعها عند اصطحاب حيوانات اليفة في سيارتك
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اشرف عطية
الكثير من مالكى السيارات يعشقون تربية الحيوانات الاليفة مثل القطط و الكلاب و في بعض الاحيان تكون هذة الحيوانات من افراد العائلة الاساسيين الذين يستخدمون السيارة و لكن توجد بعض القواعد التي يجب اتباعها عند اصحاب حيوانك الاليف في سيارتك هذا ما سنتعرف علية في هذا الموضوع . 

يجب علي قائد السيارة وضع الحوانات الاليفة داخل صندوق مخصص لتقلهم لكي يكونوا في امان فتوجد صناديق للحوانات اعدت خصيصا لهذا الغرض . 

عند اصطحابك لحيوان اليف صغير في سيارتك قم بوضعة في الصندوق المخصص لو و شعة في مكان القدم بشكل عرضي مع اتجاة السير وتجنب وضعة علي الكرسي او الكنبة الخلفية لتجنب تعرضهم للسقوط عند استخدام الفرامل بشكل عنيف او مفاجئ . 

وبالنسبة لصناديق نثل الحيوانات الكبيرة يتم وضعها علي الكبة الخلفية و تأمينها بحزام الامان مع مراعاة توفير التهوية الجيدة حرصا علي سلامة الحيوان و لتجعلة يتنفس بشكل امن . 

يتم تثبيت صناديق نقل الحيوانات الاليفة في الخلف مثلها مثل مقاعد الاطفال و ربطها جيداحرصا ان تسقط علي الارض فيتضرر الحيوان او تسقط عليك اثناء الفرامل . 
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