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أخبار البلد

أحمد موسى يطلق هاشتاج أردوغان جاب ورا.. ومغردون: مفيش حد بيجي على مصر ويكسب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:02 م
احمد موسي
احمد موسي
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ميرنا محمود
دشن الاعلامي احمد موسي  هاشتاج # أردوغان جاب ورا  بعد  تصريحات اردوغان الجديدة التي يتودد بها لمصر واعلانة  التواصل مع المخابرات المصرية.

اقر ايضا :
و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و تفاعل مستخدمو توتير مع الهاشتاج و جاءت التعليقات كالاتي :

قلنالك ماتلعبش مع مصر 
فى التاريخ اسمها القاهرة
ولانك احمق
ضحك عليك شيطانك
وركبت ياقرد دماغك
الحق بقا
ولملم كرامتك المبعثرة

مفيش حد بيجي علي مصر و يكسب

وتحيا. مصر كريمه عزيزه حره من يريد أن يدرس الكرامه و يتعلم الشهامه والشجاعه ينتظر علي أعتاب المحروسه وينتظر دوره انها مصر العزه والكرامه والفخر تحيا بلادي حره ابيه عزيزه كريمه برجالها وجيشها العظيم

الإخوان الإرهابيين كل يوم يثبتوا للعالم انهم مهزئين

طول ما السيسي عاملي خط أحمر هناك عمري ماهعديه

اردوغاز طول عمره بيجيب ورا

يارب يسلم الخائنين الهاربين هناك لمصر عشان يبقى عبره لأى خاين

إحنا فى ظهرك يا سيسيى هنركع إردوغاز ونكسر القله وراه ه ه ه بنحبك يا أحمد ياموسي وهنجيب لك هيثم وزوبع ونور وهشام ومعاهم ناصر ومطر والباقي الأوباش .


حق  ولادنا اللى ماتوا واستشهدوا عشان مصر بسبب القاتل ده وأعوانه من الخونه مش ناسيين وفاكرين

محاكمه أردوغان وتسليم الإخوان الإرهابيين 

يتودد الى مصر بعد الهجوم عليها وعلى رئيسها أكتر من سبع سنين


وقال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التركي أردوغان يعمل لمصلحته فقط وسبق أن سلم مسلمي الإيجور أصحاب اللجوء السياسي الى الصين، لافتا إلى أنه من الوارد ان يبحث عن مصلحته ويسلم الارهابيين الهاربين أمثال معتز مطر ومحمد ناصر وزوبع. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تصريحات أردوغان الجديدة بها تودد لمصر حيث قال: « أحنا ومصر قريبين من بعض».

وسخر موسى، من تصريحات أردوغان التي يتودد بها الي مصر مرددا:« اردوغان جاب ورا ولحس كلمته بعد هجومه على مصر والرئيس السيسي لمدة 7 سنوات»؛ مشيرا إلى أنه وصف ما دار بين مصر وتركيا خلال الفترة الماضية أنه سوء تفاهم ولابد من اصالحه في الفترة القادمة. 

وأشار موسى، إلى أن الإرهابيين الفارين في تركيا، انتابتبم حالة من الرعب والخوف والفزع عقب تصريحات أردوغان بأنه يتواصل مع المخابرات المصرية.
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