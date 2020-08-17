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بسبب «فتيات التيك توك».. الديهي يهاجم «BBC»: تقبلوا على أزواجكم يبقوا كدة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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عادل نصار
هاجم الإعلامي نشأت الديهي، قناة "BBC"؛ بعد دفاعها عن حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهن من مشاهير مواقع التواصل، والمحبوسات حاليًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك"، في تقرير أذاعته القناة البريطانية.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، إن "فتيات التيك توك" يُخرِبنّ المجتمع، في حين تحارب الدولة ظاهرة اختراق الأسرة المصرية، مؤكدًا فتح ملفات في هذا الصدد على يد النيابة العامة.

وأضاف الإعلامي، أن "BBC" تعمل دون موضوعية أو مهنية، ولا يعجبهم الدستور ولا قيم المجتمع المصري، لافتًا إلى أن "فتيات التيك توك" متهمات بالاتجار بالبشر وتسليع المرأة، مستطردًا: "تقبلوا على أزواجكم وبناتكم يبقوا كدة".
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