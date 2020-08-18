التعليم: يمكن بدء الدراسة في المدارس الدولية "أونلاين فقط" من أول سبتمبر

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمدارس الدولية التي تقع في مختلف أنحاء الجمهورية تعليمات توصي بعدم جواز بدء الدراسة بشكل نظامي بحضور الطلاب بها قبل تاريخ 15 سبتمبر 2020 .





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وقررت الوزارة أنه يمكن بدء الدراسة اون لاين من 1 سبتمبر 2020 ، مع التشديد على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنتها جهات الاختصاص بشأن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة.





و كان قد وافق المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).





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ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).





كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.



