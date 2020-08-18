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ديني

حكم جمع عقيقة الأولاد كلهم في ذبيحة واحدة.. أزهري يجيب.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:32 ص
العقيقة
العقيقة
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محمد شحتة
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما هو توضيح حكم العقيقة وهل يجمع جمع الأموال على رأس ماشية واحدة من البقر؟.

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العقيقة سنة يتقرب بها إلى الله وتطبخ ويدعى إليها الناس، وهذا هو أحد الفروق بينها وبين الأضحية أنها تطبخ أما الأضحية فتوزع نيئة.


وأشار إلى أن السنة في العقيقة أن تذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى، وإن كان الرجل فقيرا فيجوز أن يذبح شاة واحدة عن الذكر.

وأوضح أن جمع الأولاد على ذبيحة واحدة، اختلف فيه الفقهاء، فالشافعية والحنفية أجازوا ذلك، أما المالكية والحنابلة فلم يجيزوا هذا الجمع.

وتابع: الحنابلة قالوا إن الذبح عن الذكر أو الأنثى يكون برأس أي يفصل بينهما برأس، والشافعية والحنفية أجازوا ذلك قياسا على الأضحية فكما يشترك السبعة في بقرة، فكذلك يجوز في العقيقة، وهذا هو المفتي به تيسيرا على الناس.
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