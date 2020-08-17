AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لم يتمالك نفسه.. أحمد موسى يدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:40 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
انتابت الإعلامي أحمد موسى حالة من الضحك على الهواء لدى سماعه كلمات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال الى المستشار مرتضى منصور اليوم، والتي قال فيها: «فيك مزايا كثيرة بس محتاج فرملة»، حيث قابل موسى تلك الكلمات بالضحك. 

وأضاف أحمد موسي خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور علي عبد العال وجه الشكر والتقدير الي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى؛ موضحا أن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور.

وأوضح أن ذلك يأتي على ذمة القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، المقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمتعلقة باتهام منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.

كما رفض المجلس 3 طلبات رفع الحصانة، أرقام 18، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تفاصيل بلاغ أحمد شوبير ضد مرتضى منصور

شبهة الكيدية تمنع رفع الحصانة عن مرتضى منصور

4 بلاغات بتهمة السب والقذف.. تفاصيل طلب النائب العام رفع الحصانة عن مرتضى منصور

حبس مدير تحرير برنامج ملك وكتابة بقناة النادي الأهلي بتهمة نشر أخبار كاذبة

مجلس النواب يوافق على طلب الإذن بسماع أقوال مرتضى منصور أمام النيابة العامة

الخطيب أمتعنا.. رئيس البرلمان: كل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره العريضة

ترشيحاتنا

جنون الذهب يتواصل.. ارتفاع رهيب في سعر جرام المعدن الأصفر

أمير مرتضى يتحدث عن قرار المحكمة الدولية في قضية كهربا وهل خسر الزمالك

مجلس الوزراء الكويتي يعلن آخر تطورات الحالة الصحية لـ أمير البلاد

السيسي: إقامة محطات معالجة وتحلية المياه بـ 435 مليار جنيه

معتز مطر وناصر يعيشان في رعب.. أحمد موسى: أردوغان جاب ورا ولحس كلمته

أحمد موسى: معتز مطر ومحمد ناصر يعيشان في رعب بعد تواصل تركيا مع مخابرات مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

غير الأمراض المزمنة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا