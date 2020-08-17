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وزير التعليم العالي: نتوقع استمرار أزمة فيروس كورونا عدة شهور أو لمدة عام

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:48 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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هاني حسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الدولة تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل مؤسسي ومنذ بداية الأزمة وعلى مدار الشهور الماضية نجتمع مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة مع رئيس الوزراء .

وأضاف  خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه من خلال المتابعة الدورية اطمئن رئيس الوزراء على الاجراءات المتبعة في حال وجود اي تطور لانتشار فيروس كورونا في البلاد مرة أخرى وحدوث موجة ثانية.

وتابع خالد عبد الغفار: "قررنا الابقاء على القوة الكاملة للمستشفيات الجامعية لمساعدة وزارة الصحة بـ 31  مستشفى  لمواجهة فيروس كورونا ، ونقيم الأمر مع بداية سبتمبر للتعرف على الاستمرار او اغلاق بعض المستشفيات المواجهة لفيروس كورونا ".

وتوقع خالد عبد الغفار استمرار ازمة فيروس كورونا لعدة شهور مقبلة او لمدة عام كامل، حيث نتعامل مع الامر على انه فيروس موسمي .

ولفت إلى أنه يتم تدريب كل الأطباء من جانب الاطباء أصحاب الخبرات التي تم اكتسابها خلال فترة علاج مصابي فيروس كورونا".
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