AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضياء السيد لـ صدى البلد: إصابة لاعبي المصري بكورونا إهمال وحال توقيع عقوبات الجميع سيلتزم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:35 م
ضياء السيد
ضياء السيد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف ضياء السيد نجم الأهلي والمنتخب السابق عن امكانية توقف بطولة الدوري المصري لهذا الموسم مرة اخرى عقب زيادة اعداد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد خاصة في فريق المصري البورسعيدي.

وأكد ضياء السيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما حدث في فريق المصري يعد اهمال جسيم من جانب الجميع في تطبيق الاجراءات الاحترازيه مشددا على ان الفريق الاول خاض مباراة ودية امام فريق الناشئين دون عمل مسحه بالاضافة لـ السفر إلى بورفؤاد لافتتاح اكاديميه هناك.

وأضاف ضياء السيد أن الجميع عليه ان يتحمل مسؤليته وفي حال كان اي مدرب متخوف من الاصابة بفيروس كورونا عليه ان يستقيل  من منصبه.

وأكمل أن اي للاعب لو تم تهديده بالغاء تعاقده حال لم يلتزم بالاجراءات الاحترازيه سيحرص على ارتداء الكمامه وتطبيق التباعد الاجتماعي جيدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضياء السيد: لابد من عودة الدوري .. وعلى الأهلي بيع صالح جمعة.. فيديو

سلبية المسحة الخامسة لـ نادي طنطا

طنطا يطالب اتحاد الكرة بنقل مبارياته إلى الإسكندرية

توقعات نجوم الكرة لمباراة الزمالك والمصري بعد عودة الدوري

خالد بيومي مستنكرا كثرة إصابات الفريق البورسعيدي: مشكلة نادي المصري من يتحملها؟

غليان في الدوري.. كورونا يضرب المصري.. طارق العشرى يشكك فى المسحات والجبلاية ترد بقوة

ترشيحاتنا

بعد 11 عامًا .. داوود أوغلو يفضح أردوغان.. ويؤكد: كلفنى بالاعتذار لشيمون بيريز في دافوس

وزير التعليم العالي: الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

بشرى لخريجي الحقوق.. 400 وظيفة جديدة بالشرطة

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. وزيرا الصحة والتعليم يبحثان خطة تأمين طلاب المدارس طبيا لمواجهة كورونا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

غير الأمراض المزمنة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا