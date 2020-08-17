ضياء السيد لـ صدى البلد: إصابة لاعبي المصري بكورونا إهمال وحال توقيع عقوبات الجميع سيلتزم

كشف ضياء السيد نجم الأهلي والمنتخب السابق عن امكانية توقف بطولة الدوري المصري لهذا الموسم مرة اخرى عقب زيادة اعداد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد خاصة في فريق المصري البورسعيدي.





وأكد ضياء السيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما حدث في فريق المصري يعد اهمال جسيم من جانب الجميع في تطبيق الاجراءات الاحترازيه مشددا على ان الفريق الاول خاض مباراة ودية امام فريق الناشئين دون عمل مسحه بالاضافة لـ السفر إلى بورفؤاد لافتتاح اكاديميه هناك.





وأضاف ضياء السيد أن الجميع عليه ان يتحمل مسؤليته وفي حال كان اي مدرب متخوف من الاصابة بفيروس كورونا عليه ان يستقيل من منصبه.





وأكمل أن اي للاعب لو تم تهديده بالغاء تعاقده حال لم يلتزم بالاجراءات الاحترازيه سيحرص على ارتداء الكمامه وتطبيق التباعد الاجتماعي جيدا.