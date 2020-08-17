AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:35 م
مواي تاي
مواي تاي
Advertisements
محمد سمير

أقام الاتحاد المصري لرياضة المواى تاى التايلاندية، أولى فعالياته بإقامة الدورة الأساسية الأولى للمدربين والحكام للمواى تاى و المواي بوران بالمركز الأولمبي بالمعادي لتكون أول فعالية رسمية لاتحاد المواي تاي تحت رئاسة محمد إبراهيم منذ قرار إشهار الاتحاد في فبراير الماضي من قبل وزارة الشباب والرياضة .

 وأكد محمد إبراهيم رئيس الاتحاد أن الدورة تهدف في المقام الاول لبناء بنية اساسية موحدة لدى جميع المهتمين برياضة المواي تاي و شرح المعلومات الأساسية عن فنيات و تقنيات رياضة المواى تاى القتالية حيث تعد رياضة جديدة في مصر و غير معروفة لبعض ممارسيها .

 وأضاف إبراهيم أنه تم تم تقسيم كل يوم من أيام الدورة الثلاثة على شقين، شق نظري تم خلاله إلقاء محاضرات تفصيلية عن التشريح و كيفية الإعداد البدني الصحيح للاعبين و إصابات الملاعب وكيفية التعامل معها و شق عملي تم خلاله شرح و التدرب على الحركات الأساسية لرياضة المواى تاى .

 وأوضح إبراهيم أن الدورة تم اتخاذها الاجراءات الطبية الاحترازية المنصوص عليها في تعليمات وزارة الشباب والرياضة حرصا على السلامة العامة لجميع المشاركين في الدورة .

 

والقى المحاضرات العملية رئيس الاتحاد محمد ابراهيم عبد اللطيف و العديد من كوادر اللعبة وهم هلال أحمد و جمال غانم ومحمود زينهم وألقي الكلمة الافتتاحية للدورة شريف مصطفي رئيس الاتحاد الافريقي و نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الووشو كونج فو .

 

ويعد المواى تاى احد فنون الألعاب القتالية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون و تسمى ايضًا فن الـ 9 اطراف  لأنها يستخدم فيها اليدين و القدمين و الركبتين و الكوعين و الكلينش اى احكام امساك الرقبة.


اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور
اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور
اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور
اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور
اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور
اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وعد بممثل للمحافظة بالدوري.. رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يدشن منطقة الشرقية

اللواء عبد الفضيل شوشة وأحمد سمير يدشنان رياضة الميني فوتبول بمحافظة شمال سيناء

الكيك بوكسينج يستضيف بطولة إفريقيا في السامبو ويعلن خطة النشاط الرياضي

محافظ شمال سيناء وأحمد سمير يدشنان رياضة الميني فوتبول بالمحافظة

استمرار الدورة الدولية لإعداد مدربي السباحة بمشاركة 25 دولة

رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول يدشن منطقة البحر الأحمر

ترشيحاتنا

أحمد موسى يسخر من رئيس تركيا ويطلق هاشتاج «أردوغان جاب ورا»

طائرة ترامب الرئاسية تنجو من اصطدام فوق واشنطن

مفاجأة.. وزير التموين: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين

اتحاد الكرة: إلغاء قرار انسحاب المصري أمام الإسماعيلي.. وتحديد موعد جديد للمباراة

عيب عليكي.. فيفي عبده تتعرض لعاصفة انتقادات بسبب صورة جريئة| شاهد

فيديو جراف.. تفاصيل أزمة شريف إكرامي مع النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

غير الأمراض المزمنة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا