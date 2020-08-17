اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

أقام الاتحاد المصري لرياضة المواى تاى التايلاندية، أولى فعالياته بإقامة الدورة الأساسية الأولى للمدربين والحكام للمواى تاى و المواي بوران بالمركز الأولمبي بالمعادي لتكون أول فعالية رسمية لاتحاد المواي تاي تحت رئاسة محمد إبراهيم منذ قرار إشهار الاتحاد في فبراير الماضي من قبل وزارة الشباب والرياضة .

وأكد محمد إبراهيم رئيس الاتحاد أن الدورة تهدف في المقام الاول لبناء بنية اساسية موحدة لدى جميع المهتمين برياضة المواي تاي و شرح المعلومات الأساسية عن فنيات و تقنيات رياضة المواى تاى القتالية حيث تعد رياضة جديدة في مصر و غير معروفة لبعض ممارسيها .

وأضاف إبراهيم أنه تم تم تقسيم كل يوم من أيام الدورة الثلاثة على شقين، شق نظري تم خلاله إلقاء محاضرات تفصيلية عن التشريح و كيفية الإعداد البدني الصحيح للاعبين و إصابات الملاعب وكيفية التعامل معها و شق عملي تم خلاله شرح و التدرب على الحركات الأساسية لرياضة المواى تاى .

وأوضح إبراهيم أن الدورة تم اتخاذها الاجراءات الطبية الاحترازية المنصوص عليها في تعليمات وزارة الشباب والرياضة حرصا على السلامة العامة لجميع المشاركين في الدورة .

والقى المحاضرات العملية رئيس الاتحاد محمد ابراهيم عبد اللطيف و العديد من كوادر اللعبة وهم هلال أحمد و جمال غانم ومحمود زينهم وألقي الكلمة الافتتاحية للدورة شريف مصطفي رئيس الاتحاد الافريقي و نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الووشو كونج فو .

ويعد المواى تاى احد فنون الألعاب القتالية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون و تسمى ايضًا فن الـ 9 اطراف لأنها يستخدم فيها اليدين و القدمين و الركبتين و الكوعين و الكلينش اى احكام امساك الرقبة.