اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

أقام الاتحاد المصري لرياضة المواى تاى التايلاندية، أولى فعالياته بإقامة الدورة الأساسية الأولى للمدربين والحكام للمواى تاى و المواي بوران بالمركز الأولمبي بالمعادي لتكون أول فعالية رسمية لاتحاد المواي تاي تحت رئاسة محمد إبراهيم منذ قرار إشهار الاتحاد في فبراير الماضي من قبل وزارة الشباب والرياضة .
والقى المحاضرات العملية رئيس
الاتحاد محمد ابراهيم عبد اللطيف و العديد من كوادر اللعبة وهم هلال أحمد و جمال
غانم ومحمود زينهم وألقي الكلمة الافتتاحية للدورة شريف مصطفي رئيس الاتحاد
الافريقي و نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الووشو كونج فو .
ويعد المواى تاى احد فنون الألعاب القتالية
التي يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون و تسمى ايضًا فن الـ 9 اطراف لأنها يستخدم فيها اليدين و القدمين و الركبتين و الكوعين
و الكلينش اى احكام امساك الرقبة.