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رياضة

نجم الأهلي يتحدث لـ صدى البلد عن إصابات لاعبي النادي المصري بـ كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:18 م
النادي المصري
النادي المصري
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ياسمين تيسير
كشف شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب السابق عن امكانية الغاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم عقب زيادة اعداد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد خاصة في فريق النادي المصري البورسعيدي .



وأكد شادي محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه من الصعب توقف البطولة مرة اخرى، مشددا على ان الدوري سيستكمل حتى نهاية الموسم.


وأضاف أنه على الجميع تحمل المسئولية والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، مشددا على ان عودة الحياة لطبيعتها أمر ضروري وواجب. 


وأشار إلى أن ما حدث داخل فريق المصري يعد اهمالا جسيما من قبل الجميع. 


وعن رأيه في أداء رينيه فايلر المدير الفني للاهلي وهل سيواصل التألق أكد شادي محمد ان فايلر مدرب رائع وأعد الفريق جيدا حيث لا تشعر أنه كان متوقفا عن اللعب لمدة 5 اشهر، مشددا على ان مهمته الاساسية مع الفريق هي التتويج بـ دوري ابطال افريقيا.
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