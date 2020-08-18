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طريقة عمل قرص العجوة الرفيعة.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:36 م
طريقة عمل قرص العجوة
طريقة عمل قرص العجوة الرفيعة
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آية التيجي
يمكنك تعلم طريقة عمل قرص العجوة الرفيعة في المنزل بأقل الخطوات وابسط التكاليف، لذا قام الشيف محمد حامد بتقديم طريقة عمل قرص العجوة الرفيعة بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الخبز: 45 دقيقة
تكفي لـ : 6 اشخاص

ويمكن تحضير قرص العجوة الرقيقة على الفطور او بين الوجبات او تناولها ليلا مع كوب الشاي او الشاي بلبن كـ حلوى خفيفة وبسيطة لكي ولعائلتك، وبالأخص الأطفال لما لها من مذاق حلو شهي، واليكم طريقة عمل قرص العجوة بالتفصيل..

طريقة عمل قرص العجوة الرقيقة

مقادير طريقة عمل قرص العجوة الرقيقة

(العجينة)
2 باكو خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
كوب دقيق
2 كوب ماء
كيلو دقيق
ربع كوب سكر
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة حليب بودر
200 جرام زبدة
200 جرام سمنة
ماء للعجن

(الحشو)
نصف كيلو عجوة
2 ملعقة كبيرة زبدة
قرفة بودر
جوزة الطيب
ربع كوب سمسم محمص

طريقة عمل قرص العجوة الرقيقة :

- نضع في بولة الخميرة والسكر (2 ملعقة كبيرة) وكوب الدقيق، ونضيف عليهم ماء دافئ، ونقلب ثم نغطي البولة بسترتش ونتركها حتى تخمر.

- ثم نضع في العجان كيلو الدقيق والبيض والفانيليا والسكر ( ربع كوب) والملح والحليب البودر، ونشغل العجان.

-  ثم نضيف العجينة الأولى الخمرانة مع إضافة السمنة، ونعجن جيدًا وأثناء العجن نضيف الزبدة بالتدريج، حتى تتكون عجينة طرية ولا تلتصق في اليد. 

- ثم نشكلها على شكل كرات متساوية، ثم نفرد كل كرة ونحشيها بـ العجوة، ونشكلها بأشكال مختلفة حسب الرغبة.

- ثم ندهن الوجه بخليط من البيض والحليب والفانيليا، ويرش على الوجه سمسم أو حبة البركة.

- ثم نرص قرص العجوة الرقيق فى صاج، وندخل الصاج الفرن على درجة حرارة 180 .

واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل قرص العجوة الرقيقة خطوة بخطوة..
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