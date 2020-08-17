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أبو شقة: الاتفاقية بين مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية وليس ترسيمها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:43 م
بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب اتخذ الإجراءات الدستورية الخاصة بالاتفاق بين مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

وأضاف "أبو شقة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «وافقنا على الاتفاق بين مصر اليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة من حيث الموضوع»، موضحا أنه ستتم إحالة الاتفاقية بين مصر واليونان إلى الجلسة العامة للموافقة ثم بعد ذلك يتم رفعها للرئيس للتصديق عليها. 

وتابع «الاتفاقية بين مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية ليس ترسيمها»، متابعا «لا توجد أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وطريقة إقراره تخضع لمجلس النواب». 

وأشار إلى أنه طبقا للدستور 2014 أصبحت كافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات يتعين أن تعرض على مجلس النواب والاتفاقيات والمعاهدات ليست من أعمال السيادة طبعا للدستور المصري». 

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