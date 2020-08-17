جامعة حلوان : 5058 طالبا تقدموا لاختبارت القدرات بالتربية الفنية و 2359 بالموسيقية

أعلنت جامعة حلوان أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات بالكليات الفنية و الرياضية بالجامعة من طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٠ حتى الآن الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.





وجاءت أعداد المتقدمين لكليات التربية الفنية و التربية الموسيقية بالزمالك كالتالى :







التربية الفنية ٥٠٨٥ طالبا وطالبة.

التربية الموسيقية ٢٣٥٩ طالبا وطالبة.



ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني.



وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.





ويدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار