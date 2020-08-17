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تعليم

جامعة حلوان : 5058 طالبا تقدموا لاختبارت القدرات بالتربية الفنية و 2359 بالموسيقية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:02 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر

أعلنت جامعة حلوان أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات بالكليات الفنية و الرياضية بالجامعة من طلاب الثانوية العامة  بتنسيق ٢٠٢٠ حتى الآن الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.


وجاءت أعداد المتقدمين لكليات التربية الفنية و التربية الموسيقية  بالزمالك كالتالى :


التربية الفنية ٥٠٨٥ طالبا وطالبة.

التربية الموسيقية ٢٣٥٩ طالبا وطالبة.

ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني.

وتستمر اختبارات القدرات  حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.


ويدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار

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