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ديني

كيف أعرف أني مسحور وأعالج نفسي بدون مساعدة أحد؟.. شاهد رد الأزهر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:48 م
كيف أعرف أني مسحور
كيف أعرف أني مسحور وأعالج نفسي بدون مساعدة أحد
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محمد شحتة
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الواجب الشرعي والقانوني معا في التعامل مع السحرة هو الإبلاغ عنهم للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


وأضاف سلامة، في البث المباشر للأزهر الشريف، أنه لا ينبغي للمسلم أن يركن وينسب أي مشكلة في حياته للسحر والسحرة، منوها بأنه حتى لو وصل الأمر إلى كثرة المعاناة والعجز على مواجهتها فعليه أن يلجأ إلى خالقه.


وأشار إلى أنه ليس أكثر معاناة وأزمة مما تعرض له سيدنا يوسف عليه السلام، مشددا على أنه ينبغي علينا أن نعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وعلينا التحصن بالأذكار  صباحا ومساء ولو فعل المسلم ذلك فلن يصيبه إلا الله.


وتابع: من يصاب بأمر في حياته فلا يركن إلى السحر، ويردد سورة البقرة الذي يقول عنها النبي "لا يستطيعها السحرة" أي لا يقدروا على تغلبها، وعليه كذلك بكثرة الأذكار صباحا ومساء، وكذلك الرقية الشرعية ويقرأها بنفسه على ماء ويشربه.
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