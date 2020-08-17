AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اقتصادي: مبادرة "ميغلاش عليك" نقلت السوق من حالة الركود إلى الرواج

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:51 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "ميغلاش عليك" التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية أولها محور الخصومات والثانى محور دعم الدولة والمحور الثالث التقسيط مع البنوك.

وأوضح "شعيب"، خلال لقائه ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل الإخبارية"، أن محور الخصومات عبارة عن اتفاقية بين الشركات مع الدولة المصرية بتقديم خصم على المنتجات ومقدر كحد أقصي بـ20% على المنتجات، بالإضافة إلى خصم 10 % لحاملي بطاقة التموين.

وتابع: "المحور الثاني وهو دعم تقدمة الدولة للمواطنين من 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة"، منوهًا إلى أن هذا الدعم سيكلف ميزانية الدولة المصرية أكثر من 12.5 مليار جنيه وذلك للتأثير السلبي على الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا، ونتج عنه حالة من الركود الاقتصادي وإرتأت الدولة دعم المواطن لتنشيط السوق.

وأوضح أن المحور الثالث وهو الائتمان ويعتبر الأهم حيث أن أى مواطن يحتاج لشراء سلعة يمكن تقسيط ثمنها مع أحد البنوك بعد شراءها بسعر عائد مميز، مشيرًا إلى أن البنوك قامت فى الفترة الأخيرة بطرح بعض المبادرات تحت رعاية الرئيس السيسي وفيه يخفض سعر العائد الممنوح لشراء السلع عن طريق كروت الائتمان.

وأشار إلى أن مبادرة "ميغلاش عليك" لها أهمية اقتصادية كبيرة خلال الوقت الراهن والتى نقلت السوق من حالة الركود الاقتصادى إلى الرواج الاقتصادي وتنشيط السوق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.. "مستثمرو العاشر" تشيد بمبادرة "ميغلاش عليك"

أحمد رفعت يكشف الهدف من مبادرة ميغلاش عليك

للبنوك والشركات.. شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي

هالة السعيد: مبادرة تحفيز الطلب الخاص تستهدف تشجيع الاستهلاك وزيادة خطوط الإنتاج

تخدم المواطن وتنمي الاقتصاد.. شروط وآليات تمويل مبادرة تحفيز الطلب على المنتج المحلي .. والتخطيط: "ما يغلاش عليك" تستهدف تحفيز الاستهلاك وزيادة الإنتاج

ميغلاش عليك.. التموين: ادفع رصيد الدعم وفارق نقاط الخبز في شراء السلع المعمرة

ترشيحاتنا

إصابة قوية لنجم الأهلي خلال لقاء أسوان

شريف إكرامي يجمع متعلقاته من غرف الملابس وينهي علاقته بالأهلي

بلومبرج: تركيا تمر بأزمات اقتصادية في ظل استمرار تهاوي الليرة وتراجع ثقة المستثمرين

نقل الفنانة عايدة كامل إلى المستشفى .. تفاصيل

عيب عليكي.. فيفي عبده تتعرض لعاصفة انتقادات بسبب صورة جريئة| شاهد

هل يحق لركاب مترو الأنفاق الحصول على إشتراك مدى الحياة؟ .. مصدر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

غير الأمراض المزمنة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا