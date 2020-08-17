اقتصادي: مبادرة "ميغلاش عليك" نقلت السوق من حالة الركود إلى الرواج

قال الدكتور بلال شعيب ، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "ميغلاش عليك" التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية أولها محور الخصومات والثانى محور دعم الدولة والمحور الثالث التقسيط مع البنوك.





وأوضح "شعيب"، خلال لقائه ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل الإخبارية"، أن محور الخصومات عبارة عن اتفاقية بين الشركات مع الدولة المصرية بتقديم خصم على المنتجات ومقدر كحد أقصي بـ20% على المنتجات، بالإضافة إلى خصم 10 % لحاملي بطاقة التموين





وتابع: "المحور الثاني وهو دعم تقدمة الدولة للمواطنين من 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة"، منوهًا إلى أن هذا الدعم سيكلف ميزانية الدولة المصرية أكثر من 12.5 مليار جنيه وذلك للتأثير السلبي على الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا، ونتج عنه حالة من الركود الاقتصادي وإرتأت الدولة دعم المواطن لتنشيط السوق.





وأوضح أن المحور الثالث وهو الائتمان ويعتبر الأهم حيث أن أى مواطن يحتاج لشراء سلعة يمكن تقسيط ثمنها مع أحد البنوك بعد شراءها بسعر عائد مميز، مشيرًا إلى أن البنوك قامت فى الفترة الأخيرة بطرح بعض المبادرات تحت رعاية الرئيس السيسي وفيه يخفض سعر العائد الممنوح لشراء السلع عن طريق كروت الائتمان.





وأشار إلى أن مبادرة "ميغلاش عليك" لها أهمية اقتصادية كبيرة خلال الوقت الراهن والتى نقلت السوق من حالة الركود الاقتصادى إلى الرواج الاقتصادي وتنشيط السوق.