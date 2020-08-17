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برلمان

مرتضى منصور: شخص في النادي الأهلي نشر فيديو سب الخطيب الكاذب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:49 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، أنه بريء فيما أسند إليه من تهم في فيديو سب الخطيب والنادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور، أثناء الجلسة العامة للبرلمان التي ناقشت 3 طلبات مقدمة من النائب العام لرفع الحصانة عنه، إن فيديو سب الخطيب خرج من شخص داخل النادي الأهلي.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف فى فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.

ورفض المجلس ثلاث طلبات لرفع الحصانة عن النائب، 18 ، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور. 

وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب فى القضية 22 لسنة 2020، بعدما طالب النائب مرتضى منصور، تبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما أيده الدكتور على عبد العال، الذى أكد ان السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب او تقييد حريته.

كان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحا ان اللجنة توصى برفض الإذن برفع الحصانة نظرا لتوافر شبهة الكيدية.
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