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إعادة تأهيل.. وزير قطاع الأعمال: خطة للوصول بالشركات الخاسرة إلى الربحية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:51 م
هشام توفيق
هشام توفيق
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هاني حسين
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يتم العمل على إحياء قطاع الأعمال وتم اكتشاف بعض الثغرات ونعمل على إصلاحها من أجل تحقيق أرباح.


وأضاف هشام توفيق  في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  مع دخول القطاع الخاص في السبعينات أصبح هناك منافس  ولكن من الضروري إعادة المسار الصحيح لشركات قطاع الأعمال العام".


ولفت :"  من يحقق ارباحا نحاول تعظيم إيراداتها والاستفادة منه في المجتمع "، مضيفا:" قمنا بدراسة أوضاع كل الشركات الخاسرة وعددها 53 شركة  وركزنا على أكبر 26 شركة للتعرف على أسباب خسارتها".


وأكمل هشام توفيق:"  منذ عام ونصف نطبق خطة للوصول بالشركات الخاسرة إلى شركات رابحة ويتم تصفية شركات لا فائدة منها مطلقا لانها مستمرة في  تحقيق خسائر كثيرة وخسرنا أكثر من 16 مليار جنيه في شركات خاسرة ".


وتابع:"  نعمل على 70 شركة منها 32 شركة في قطاع الغزل والنسيج، وخسر قطاع الغزل والنسيح 2.5 مليار جنيه، ولكننا نعمل على إعادة التأهيل  وتطوير نظم الإدارة والمعلومات".

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