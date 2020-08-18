هينيسي تحول الخارقة لامبورجيني أوروس إلى سيارة سوبر.. فيديو

لم تستسلم شركة هينيسى لتعديل السيارات أمام واحدة من أسرع سيارات الدفع الرباعي على هذا الكوكب ، بل اعلنت عن تحويلها الى سيارة خارقة بكل المقاييس وهى لامبورجيني أوروس.
وتمتلك لامبورجيني أوروس محرك V8
مزدوج الشاحن سعة 4.0 لتر بقوة 641 حصانًا و 850 نيوتن متر ،
وهذا كافى لجعلها من اقوى السيارات فى العالم ولكن شركة هينيسي حولتها الى خارقة
بوضع حزمة أداء HPE750
، والتى جعلتها بقوة 750 حصانًا .
ويظهر فى مقطع الفيديو تجهيز السيارة أوروس الزرقاء وتعديلها ، حيث
قامت شركة هينيسى بعمل اختبار متعددة الاستخدامات الفائقة على داينو قبل التعديلات
، وسجل 546 حصانًا و 606 رطل قدم (822 نيوتن متر) من عزم الدوران في جميع العجلات الأربع.
ولكن بعد التعديل ووضع حزمة HPE750
، أصبحت القوة 620 حصان و 730 رطل قدم (990 نيوتن متر) ،
بالاضافة الى وضع أنابيب سفلية جديدة لتوفير اصوات مناسبة تتماشى مع القوة الخارقة
.
وأوضحت شركة هينيسي لتعديل السيارات ان من يريد من ملاك سيارة أوروس الحاليين اللجوء لتحويل سيارتهم الى قوة خارقة جديدة متاح ولكن هذا سيكلفها أموال كبيرة.