مكناش هنلاقي المترو.. تعليق نقل البرلمان بعد زيادة أسعار التذاكر.. فيديو





وأضاف طعيمة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية اون أنه منذ عام 2016 كنت أول من توقع أنه سيكون هناك زيادة في أسعار تذاكر المترو لتصل إلى 10 جنيهات.





وتابع عضو لجنة النقل بالبرلمان أنه إذا أردنا أن نطور من المترو وأن يكون كما هو كان يجب التوجه نحو الزيادة مؤكدا أن المواصلات الأخرى تصل أسعارها أكبر من ذلك ولا تقوم بتغطية القاهرة الكبرى كالمترو.





وأشار طعيمة إلى أن المترو خدمة ميسرة وسريعة وبمبلغ لا يضاهي أي مواصلات أخرى وهو مواصلة أمنة للمواطنين مؤكدا أن من يهاجم هذا القرار معادي للدولة المصرية.

أكد اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بالبرلمان أن أي شخص يقوم بالمزايدة على الحكومة او على نفسه سيتسبب في اننا سنقع في خطأ غير عادي مؤكدا أنه لو كانت استمرت أسعار التذاكر كما هي "مكناش هنلاقي المترو" .