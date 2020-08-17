مرتضى منصور يتحدى: على استعداد لرفع الحصانة والمثول أمام النيابة.. شاهد

أكد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب رئيس نادي الزمالك، أنه ليس لديه مانع في رفع الحصانة عنه وذلك بناءً على الطلب المقدم من النائب العام في تهم سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.





وقال مرتضى منصور، خلال الجلسة العامة التي ناقش فيها البرلمان، طلب رفع الحصانة عنه، "معنديش مشكلة لو تم رفع الحصانة عني، أو حتى تمت الموافقة على سماع أقوالي أمام النيابة، لأني بريء من كل التهم الموجهة إلي".





من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضد مرتضى منصور، بعد السماح بسماع أقواله أمام النيابيه، قبل الرجوع إلى المجلس.



