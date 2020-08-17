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توك شو

مش هركب عربيات وقود تاني.. وزير قطاع الأعمال: أنا جبت سيارة كهربائية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:08 م
هشام توفيق
هشام توفيق
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هاني حسين
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يتم العمل على تطوير مصنع النصر للسيارات والاتجاه في العالم إلى السيارات الكهربائية، متوقعا زيادة عدد السيارات الكهربائية عن السيارات العادية في 2030.

وأضاف هشام توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الصين متقدمة في مجال السيارات الكهربائية، وتم التباحث مع شركة صينية كبرى على الإنتاج، وتم توقيع مذكرة تفاهم معها من أجل إجراء دراسة جدوى؛ تمهيدًا لبدء تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

وتابع هشام توفيق "الخطة الموضوعة تبدأ بإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية"، مضيفا "مصر تنتج حوالي 65 ألف سيارة الآن في كافة المصانع".

وأكد هشام توفيق أن "السيارة الكهربائية بسيطة للغاية وعدد مكونات السيارة تمثل 10% من مكونات سيارات الاحتراق الداخلي".

ولفت هشام توفيق إلى "ضمان السيارة الكهربائية 6 سنوات لعمر البطارية ولا تنتج انبعاثات وتعتمد على كومبيوتر بشكل كامل".

واستطرد هشام توفيق "أنا جبت سيارة كهربائية وقررت الاستغناء عن عربات البنزين، والسرعة أكبر في السيارات الكهرباء ولا يوجد صوت أو صيانة ومتوسط سعر السيارات الكهرباء 25 إلى 30% أعلى من السيارات العادية، ولكن السيارة الكهربائية توفر 800 جنيه في كل 10 آلاف كيلومتر".

وأكمل هشام توفيق حديثه "دعم من الحكومة لمشتري السيارات الكهربائية لتشجيع المواطن على شراء السيارات الكهربائية، وفي أواخر 2021 سيتم إنتاج سيارات النصر الكهربائية".

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