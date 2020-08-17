زكاة الزروع والثمار.. أزهري يكشف حكمها ووقتها وكيفية إخراجها.. فيديو

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الفقهاء اختلفوا في حكم إخراج زكاة الثمار، على رأيين، فبعضهم قال إنه لا تجب زكاة الثمار إلا في التمر والعنب فقط، أما الأحناف فقالوا تجب في كل الزروع والثمار





وأضاف سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن وقت إخراج زكاة الثمار يكون يوم الحصاد، منوها أن الثمار تعرف بالفاكهة أما الزروع، فهي القمح والشعير والأرز والذرة وغيرها





وأشار إلى أن الرأي الراجح أن الزكاة واجبة وتخرج في كل أنواع الثمار، ونصابها يكون خمسة أـوسق وهو أكثر من 650 كيلو، ويخرج منها العشر إذا سقيت بماء السماء، ونصف العشر إذا سقيت بالآلات.