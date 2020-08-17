AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

زكاة الزروع والثمار.. أزهري يكشف حكمها ووقتها وكيفية إخراجها.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:19 م
زكاة زروع الثمار
زكاة زروع الثمار
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الفقهاء اختلفوا في حكم إخراج زكاة الثمار، على رأيين، فبعضهم قال إنه لا تجب زكاة الثمار إلا في التمر والعنب فقط، أما الأحناف فقالوا تجب في كل الزروع والثمار

وأضاف سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، أن وقت إخراج زكاة الثمار يكون يوم الحصاد، منوها أن الثمار تعرف بالفاكهة أما الزروع، فهي القمح والشعير والأرز والذرة وغيرها

وأشار إلى أن الرأي الراجح أن الزكاة واجبة وتخرج في كل أنواع الثمار، ونصابها يكون خمسة أـوسق وهو أكثر من 650 كيلو، ويخرج منها العشر إذا سقيت بماء السماء، ونصف العشر إذا سقيت بالآلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زكاة الأرض الزراعية المؤجرة .. كيفية إخراجها وعلى من تجب

هل المانجو المعدة للبيع عليها زكاة ؟ الإفتاء توضح

هل توجد زكاة على مال التأمين .. أمين الفتوى يرد

كيفية حساب زكاة الزروع والثمار.. الإفتاء تجيب.. فيديو

ترشيحاتنا

مصر كلها عارفة إني راجل.. مرتضى منصور يرد على طلبات رفع الحصانة عنه

وزير التعليم العالي: الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور

ماذا يحدث في القطبين؟| رعب في الأهلي قبل القمة.. وأوباما يلاعب الزمالك

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

أقوال أسرة قتيلة الهرم: بحثنا عنها يومين حتى عثرنا عليها قطعا في فريزر شقتها

بلومبرج: تركيا تمر بأزمات اقتصادية في ظل استمرار تهاوي الليرة وتراجع ثقة المستثمرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار القهوة على القلب

بعد رحيله عن القلعة الحمراء .. تعرف على سيارة شريف إكرامى وسعرها .. صور

الأهلي يكتفي بهدف جيرالدو أمام أسوان في شوط الإصابات بالدوري المصري