عميد قصر العيني توضح دور المستشفى في مواجهة كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة صلاح عميد طب القصر العينى، إنه تقدم كثير من الأطباء المتبرعين للمبادرة التى أعلنها قصر العينى حول الدعم الطبى لدولة لبنان الشقيق خلال عدد من الرحلات التى تمت عبر الجسر الجوى من مصر الى لبنان .





وأضافت هالة صلاح خلال مداخلتها الهاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه تم وضع خطة محورية للمحافظة على المستشفى من انتشار الوباء ، تتمثل فى المحور الاول و هو التشخيص والمحور الثانى كيفية العلاج والثالث المتابعة بعد الشفاء . وأوضحت أنه فيما يخص الطلبة تم وضع خطة استراتيجية، لتحويل المقررات الكترونيًا وتحصيل الكم المعرفى لهم وكامل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلبة .





وأشارت إلى أنه يجب التأكيد على العلوم التي لها علاقة بالبكتيريا والفيروسات، لأهميتها فى الوقت الحالى والقادم من خلال تطوير المناهج الدراسية موضحة أهمية تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وتفعيل الترصد لمعرفة مصدر الإصابة والوقاية منها .





و نوهت إلى أن القصر العينى المقرر له استقبال حوالى 1200 طالب من الثانوية العامة، خلال العام الدراسى الجديد مع وضع خطة لليوم الدراسى ليبدأ الساعة 8 صباحًا وينتهى 6 مساءً لتقسيهم الطلبة إلى مجموعات صغيرة للوقايا والحد من إنتشار أى أمراض