مدرب منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي وأسوان فى مقصورة استاد القاهرة

تواجد سيد معوض، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم ، في مقصورة استاد القاهرة الدولي، لمتابعة لقاء الأهلي وأسوان، الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وتُقام مباراة الأهلي وأسوان ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، لمشاهدة مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين عن قرب، لحصر العناصر المرشحة للدخول في الحسابات الفنية استعداد لأول توقف دولي.





وتقدم الأهلي على أسوان بهدف دون رد، أحرزه جيرالدو في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.