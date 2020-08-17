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نقل النواب: أسعار تذاكر المترو مقبولة وعدم رفعها يؤدي لانهيار المرفق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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هاني حسين
كشف اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أسباب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأضاف سعيد طعيمة، في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "افتتاح المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق شيء مبهر".

وتابع سعيد طعيمة "تطوير مترو الأنفاق وافتتاح المرحلة الرابعة يحدث طفرة في القاهرة ويعتبر المترو وسيلة آمنة ونظيفة".

وتابع سعيد طعيمة: "عدم زيادة أسعار التذاكر تؤدي إلى انهيار المرفق لعدم توافر أموال تطويره وصيانته".

وأكمل سعيد طعيمة "الزيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق مقبولة للغاية، ولا تضر المواطن".
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