أحمد موسى: وزير الدفاع التركى يتعمد إهانة نظيره القطري أمام الميليشيات في ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الدفاع التركي كان في زيارة لليبيا، واصطحب معه وزير الدفاع القطري هناك، مشيرا إلى أنه تعمد إهانته أثناء عقد مؤتمر صحفي هناك.





وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، : «وزير الدفاع التركي أهان نظيره القطري بعد أن أوقفه في الصفوف الأخيرة أثناء إلقاء كلمته أمام المليشيات هناك»؛ موضحا أن الأتراك دائما ما يعاملون القطريين بطريقة مهينة.





وأصدر الوزير التركي بيانًا قال فيه: "بأمر من رئيسنا أردوغان، سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا من أجل السلام والازدهار والوحدة للبلاد، و الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا".





وأضاف، "يواصل زملاؤنا القطريون ممثلين بصديقي الوزير القطري إضفاء كل الدعم والمساعدة، ونأمل أن نكون قادرين على إنجاز مهمتنا بنجاح".