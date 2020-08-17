أردوغان يستغل انفجار بيروت.. تركيا تنقل الميليشيات إلى ليبيا عبر لبنان

قال تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان إن المخابرات التركية تعمل على إرسال 132 عنصرا من الفصائل الموالية لها من تنظيم “حراس الدين” وفصيل “أحرار الشرقية” إلى لبنان عبر شركة أمنية مستغلة الفراغ السياسي هناك.





وأضاف نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة أن الاستخبارات التركية تعمل على إرسال 132 عنصرا من فصيل أحرار الشرقية ومجموعة من تنظيم “حراس الدين” الموالي لقطر، إلى مدينة طرابلس اللبنانية، عبر شركة سادات الأمنية، للاستفادة من الفوضى الأمنية والفراغ السياسي هناك، بعد انفجار مرفأ بيروت.





وتابع المرصد أنه علم في 13 أغسطس أن دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا، جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.





وتابع أن تركيا نقلت 120 مقاتلا على الأقل من فصائل “سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد” من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.





وأوضح أن المجموعة جرى الاتفاق معها في البداية هلى نقلهم إلى تركيا ومنها إلى قطر، بهدف حماية مؤسسات جكومية، لكنهم تفاجأوا بعد وصولهم إلى تركيا أنهم سيتجهون إلى ليبيا وليس قطر.