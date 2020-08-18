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سيارات

حادث غريب.. سائق مخمور يسقط بسيارته بمسبح خاص.. صور

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

هناك أشكال كثيرة من حوادث السيارات ومختلفة وكل يوم تظهر حادثة من نوع جديد ومختلف ومنها الطريف والاخر الماسوى بالاضافة الى اختلاف اسبابها ، ولكن هذه المرة بسبب سائق مخمور.


حادث اليوم هو من النوع الطريف ، حيث قام سائق مخمور بالنزول بسيارته الميتسوبيشى لانسر الى احدى حمامات السباحة الخاصة فى فيلا ما و كانه يريد ان يركن سيارته .


وتعود الواقعة عندما قام سائق مخمور في ولاية تكساس الأمريكية بتحطيم جدار الفيلا المنخفض وعبور سياجًا خشبيًا في الفناء الخلفي والنزول الى حمام السباحة بسيارته حتى تم غمرها بالمياه تماما .


وقالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية أنه تم القبض على السائق وهو في حالة غير متزنة بسبب السكر البين الذي كان فيه ، وتوجيه تهمة القيادة وهو مخمور وتقديمه الى العدالة لاحداثه اضرار كبيرة فى الفيلا التى تحطم جزء منها .


والجيد فى هذه الواقعة اه لا توجد إصابة بشرية ، حيث انه كان لا يوجد اى اشخاص متواجدين فى مكان الحادث وقت حدوثه ، وهذا ما جعله يمر بهذه الخسائر فقط .


حادث غريب.. سائق مخمور يسقط بسيارته بمسبح خاص.. صور
حادث غريب.. سائق مخمور يسقط بسيارته بمسبح خاص.. صور
حادث غريب.. سائق مخمور يسقط بسيارته بمسبح خاص.. صور
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