حادث غريب.. سائق مخمور يسقط بسيارته بمسبح خاص.. صور

هناك أشكال كثيرة من حوادث السيارات ومختلفة وكل يوم تظهر حادثة من نوع جديد ومختلف ومنها الطريف والاخر الماسوى بالاضافة الى اختلاف اسبابها ، ولكن هذه المرة بسبب سائق مخمور.
حادث اليوم هو من النوع الطريف ، حيث قام سائق مخمور بالنزول بسيارته
الميتسوبيشى لانسر الى احدى حمامات السباحة الخاصة فى فيلا ما و كانه يريد ان يركن
سيارته .
وتعود الواقعة عندما قام سائق مخمور في ولاية تكساس الأمريكية بتحطيم جدار
الفيلا المنخفض وعبور سياجًا خشبيًا في الفناء الخلفي والنزول الى حمام السباحة
بسيارته حتى تم غمرها بالمياه تماما .
وقالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية أنه تم القبض على السائق وهو في حالة
غير متزنة بسبب السكر البين الذي كان فيه ، وتوجيه تهمة القيادة وهو مخمور وتقديمه
الى العدالة لاحداثه اضرار كبيرة فى الفيلا التى تحطم جزء منها .
والجيد فى هذه الواقعة اه لا توجد إصابة بشرية ، حيث انه كان لا يوجد اى اشخاص متواجدين فى مكان الحادث وقت حدوثه ، وهذا ما جعله يمر بهذه الخسائر فقط .