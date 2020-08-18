AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

18 أغسطس .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 18 أغسطس فإن ذلك يعني أنك موهوب اجتماعيا، وتنجذب للتعامل مع الخارج.. لديك اصرار وشخصية قوية، ولديك قدرة على اتخاذ قرارات جريئة.

نصيحة:

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

19 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

28 يوليو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟.. وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك ؟ .. نصيحة الأبراج لمواليد 9 أغسطس

11 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

ترشيحاتنا

الأزهر: الكائنات الفضائية موجودة وذكرت في القرآن الكريم.. فيديو

حريق بشارع المعز لدين الله الفاطمي والحماية المدنية تحاول السيطرة..فيديو وصور

مفاجأة بعد 48 ساعة من البحث أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار

سرقة حساب زوجة أحمد عبد العزيز على وسائل التواصل الاجتماعي .. تفاصيل

بعشرة جنيهات .. حضري وجبة غداء اقتصادية لأسرتك

القصة الكاملة لأزمة أحمد سعد وحسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها

ترامب يؤكد بقاؤه في السلطة لـ4 سنوات أخرى.. وكورونا "اختبار من الله" ويصف مؤيديه بالفاشيين

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور