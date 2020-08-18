18 أغسطس .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 18 أغسطس فإن ذلك يعني أنك موهوب اجتماعيا، وتنجذب للتعامل مع الخارج.. لديك اصرار وشخصية قوية، ولديك قدرة على اتخاذ قرارات جريئة.

نصيحة:

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.