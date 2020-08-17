نجم الأهلي السابق: ألوم على رمضان صبحي في نقطة واحدة.. وأحمد فتحي خرج بشكل مميز

قال أحمد عادل، الظهير الأيمن السابق للنادي الأهلي، إن العائد المادي الكبير يجبر أي لاعب على التفكير في مستقبله مهما كان انتماؤه.





وقال عادل خلال، في حواره ببرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "العائد المادي لرمضان صبحي كبير للغاية، ويمثل إغراء لأي لاعب".





وتابع "ألوم فقط على رمضان عدم صراحته مع الأهلي من البداية، كان لابد أن يكشف أوراقه".





وأكد أن "الأهلي لديه سقف في المفاوضات، على عكس بيراميدز فهو نادي "مادي بحت" لا يفكر سوى في الأموال، وظهوره غير خريطة الدوري.





وانتقل بالحديث عن أحمد فتحي قائلا: استطاع ان يخرج من الأهلي بشكل مميز، يعلم ماذا يريد.





وأتم: أحمد فتحي حافظ على علاقته بالأهلي ولم يجدد وفي نفس التوقيت حقق غرضه.