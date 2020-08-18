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سيارات

تعرف على فعاليات معرض أوتوميكانيكا الرياض 2021

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد لجوء معظم دول العالم إلى طريقة التعايش مرة أخرى بعد جائحة فيروس كورونا العالمى كوفيد -19 ، يحاول قطاع السيارات عودة جميع الفعاليات الخاصة به التي تأجل البعض منها، وتم إلغاء الجزء الآخر.


ومؤخرا أعلن منظمو معرض أوتوميكانيكا الرياض، المتخصص فى خدمات المركبات السعودى عودة نشاطه مرة اخرى ، واقامة دورته الثالثة فى المملكة العربية السعودية في الربع الأخير من عام 2021.


وأوضح منظموا المعرض انه سيقام رسميا يوم 11 وحتى 13 أكتوبر 2021 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وستصبح هذه هى الدورة الثالثة التى كان من المقرر  إقامتها فى عام 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا .


وأضاف منظمو معرض أوتوميكانيكا الرياض ، انه سيتم عرض آلاف المنتجات عبر ست مجموعات من قطع الغيار والمكونات، الإلكترونيات والنظم، الملحقات والتعديل حسب الطلب، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها وتجديدها.


وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير عام معرض أوتوميكانيكا الرياض فى تصريحات صحفية له : " إن هذا ما يؤكده نشاط الحكومة في الرياض، ففي عالم ما بعد الوباء، ستنطلق المشاريع الحكومية الكبيرة من المنطقة الوسطى في المملكة لتنتشر إلى خارجها", "حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة تحفيز بقيمة 30 مليار دولار للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا".


وأضاف بيليكوزن قائلا " سيعمل قطاع صناعة السيارات وخدماتها على تكثيف النشاط بسرعة لاستعادة حصته المفقودة في السوق" , وأضاف السيد بليكوزن: "نتطلع للعودة مرة أخرى إلى الرياض في نهاية العام المقبل، والتي ستكون من نواح كثيرة رمزًا لتعافي السوق لعام 2021 وما بعده".


والجدير بالذكر أنه تم تنظيم دورة معرض أوتوميكانيكا الرياض الاخيرة في فبراير 2020 في فندق الفيصلية، واستقطب ما يقرب من 3000 زائر من التجار وأصحاب الأعمال والمصنّعين والموزعين وتجار التجزئة وأصحاب الورش ومزودي الخدمات .

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