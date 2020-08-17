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ديني

هل تظلم طالب الثانوية على الامتحانات عدم رضا بقضاء الله وقدره.. أزهري يجيب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:51 م
امتحانات
امتحانات
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محمد شحتة
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال من طالب بالشهادة الثانوية يقول فيه "هل عمل تظلم على نتائج الامتحانات هو من باب عدم الرضا بقضاء الله وقدره؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، أن عمل طالب الشهادة الثانوية ، تظلم على نتائج المواد ليس عدم رضا بقضاء الله وقدره، وإنما هو إيمان به.

وأشار  إلى أن طالب يطالب بحقه طالما يرى أن له حقا وم ضاع حق ورائه مطالب، واصيا أن يسعى كل شخص للوصول إلى حقه والمطالبة به.

وأوضح، أن النبي قال في الحديث الصحيح "الؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف" وعلى المسلم أن يحرص على الخير ويستعين بالله ولا يعجز ، ويجب عليه أن يطالب بحقه ويؤمن بأن مطالبته بحقه لا حرج فيها ولم يمنعها الشرع.

وتابع: النبي أوصانا بالحفاظ على حقوقنا بالوسائل المشروعة، وبعدها يقبل بما قدر  له ويوكل أمره إلى الله تعالى.
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