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رياضة

واحد من عشاق التيشرت الأبيض.. مغردون يدشنون هاشتاج سلامات يا بندق لدعم خالد الغندور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:49 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج سلامات يا بندق ، لمساندة الإعلامى خالد الغندور إثر مروره بوعكة صحية خلال الفترة الحالية .


و جاءت تغريدات المتابعين كالتالى :
-ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع احسن من الاول نختلف او نتفق انت زملكاوي لك التقدير منا على مسيرتك معنا  
#سلامات_يا_بندق.

-انا مش عارف أنت عندك إيه بس بدعيلك من كل قلبي ربنا يشفيك وترجع بالف سلامة #سلامات_يا_بندق

-أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه شفاءا لا يغادر سقما ⁦الف سلامه عليك يابن النادى 
⁩ #سلامات_يا_بندق

الكابتن التاريخي لنادي الزمالك 
تلقبه الجماهير "بندق" 
واحد ممن عشقو واخلصو للتيشرت الأبيض الذي صنع نجوميته وأبرز اسمه في صفحات تاريخ الفن والهندسة 
الف سلامه يا نجم 
#سلامات_يا_بندق


-عاصرته منذ بدايته كلاعب وحتى اعتزاله وشاهدت أغلب حلقاته كمذيع وظهرت لى ملامح شخصيته
إنسان نضيف مش خبيث عاطفى جدا يتأثر كثيرا بالمواقف الانسانيه وهذا دليل على نقاءه واختلافنا معه لا يقلل من حبنا له
شفاك الله وعافاك يا أبو سيف
ترجعلنا بمليون صحه وعافيه يا رب
#سلامات_يا_بندق


-كل الدعم ليك يا بندق
ربنا يقومك بالسلامة لينا
وترجع لينا زي الاول بندق حبيب جمهور الزمالك 
الزمالك وبس مش اي شخص اخر
#سلامات_يا_بندق


اللهم اشفيه شفاء لايغادر سقما..#سلامات_يا_بندق

اللهم اشف عبدك شفاءً عاجلًا غيرَ آجل شفاءً تامًا لايغادر علة ولا سقمًا
#سلامات_يا_بندق


اللهم يا واسع العطاء و يا منزل الشفاء 
و يا رافع البلاء و يا مجيب الدعاء 
يا من تُعيد للمريض صحته و تستجيب دعاء البائس 
اللهم اشفي "خالد الغندور " شفاء لا يغادر سقمًا
 #سلامات_يا_بندق
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