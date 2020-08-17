زاهي حواس يكشف عن موقف مع الرئيس الأمريكي السابق عندما زار مصر وردة فعله.. فيديو

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق انني كنت متهم بأنني كنت الوحيد الموجود مع مشاهير العالم القادمين لمصر مؤكدا أن أهم شئ في مجال الأثار أن تكون عاشق لها.





وأضاف حواس خلال لقاء له لبرنامج كل يوم عربر فضائية اون انني عندما اتحدث عن الأثار اتحدث من قلبي مشيرا إلى انه قابل ميسيى وويل سميث وكاتي بيري وغيرهم.





وتابع وزير الأثار الأسبق: أنني أقوم بتكوين صداقات مع مشاهير العالم قبل القيام بشرح الأثار وأقوم بشرح الأثار بكل إخلاص وحب.





وأشار حواس إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما عندما جاء الى الهرم كان يرغب في ركوب الجمل وأكدت له أن محاضراتى عن الأثار سعرها عالي في أمريكا واكدت له على عدم ركوب الجمل واقتنع بذلك.