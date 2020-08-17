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زاهي حواس: نحتاج 100 مليون وزير سياحة لمعرفة الحضارة المصرية والتعامل مع السائحين.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:54 م
زاهي حواس
زاهي حواس
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محمود محسن
أكد الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق أن  القنوات التليفزيونية  في مصر لايوجد بها برامج اثار مؤكدا أنه لو قمنا بعرض برامج الاثار بطريقة مثيرة مثل الذي يتم عرضه  فى القنوات العالمية 
وأضاف حواس خلال لقاء مع برنامج كل يوم عبر فضائية اون  أنه يجب على الأقل  أن يكون هناك قناة أو اثتين تقوم بعرض  برامج خفيفة عن الأثار.

وتابع وزير الأثار الأسبق أن  تاريخ مصر الفرعونى والاسلامى والقبطي غير مكتوب للأطفال بطريقة جميلة مؤكدا أنه  يجب تعليم الأطفال تاريخ الدولة وطريقة التعامل مع السائح .

وأشار حواس إلى أننا في حاجة إلى 100 مليون وزير سياحة  للتعامل مع السائح ومعرفة تاريخ الحضارة المصرية
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