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تعليم

مؤتمر أون لاين.. جامعة عين شمس تناقش "مستقبل منطقة الشرق الأوسط - رؤية مصر 2030"

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:18 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســـم التعليــــم

 افتتحت جامعة عين شمس اليوم ، فعاليات المؤتمر الدولي الأول عبر الإنترنت تحت عنوان "مستقبل منطقة الشرق الأوسط - رؤية مصر 2030" والذى نظمة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز.


واشاد  الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة خلال الكلمة التى القها بالنيابة عنه الدكتور أشرف مؤنس بالدور الريادي الذي يضطلع به مركز بحوث الشرق الأوسط في تناول أهم قضايا الساعة ويسلط الضوء على اهم الاشكاليات بالشرق الأوسط، مؤكدا على اهميه المحاور التي يتناولها المؤتمر والتى من المتوقع إن يصدر عنه توصيات هامة ينبغى الاهتمام بوضعها في حيز التنفيذ بقدر المستطاع والأخذ بها عند صنع القرارات.


وأكد  الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز خلال كلمته فى الافتتاح على أهمية المؤتمر في ذلك التوقيت تحديدًا وعلى الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه العلماء والمفكرين في سبيل ارتقاء شعوبهم.


وتناول الباحثون خلال فعاليات المؤتمر الذى يستمر على مدار يومين 16/17 أغسطس من خلال أربع جلسات أهم المؤامرات التي تحاك ضد مصلحة الوطن العربي وأهم التحديات التي تواجه الدول العربية في الوقت الحاضر وما تستلزمه من خطط واستراتيجيات لمواجهتها حاليًا ومستقبلًا، وهو ما يتطلب بالضرورة تضافر جهود جميع العلماء مع صناع القرار للنهوض بمجتمعاتنا العربية والوصول بها إلى أعلى المصاف.


وقد حظي اليوم الأول للمؤتمر بنجاح كبير وشهد مشاركة كوكبة متميزة من العلماء والباحثين والمفكرين في مختلف المجالات من مصر وعدد من الدول العربية من بينها العراق والمغرب.


كما شهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلستين متميزتين بمشاركة عدد من رجال الفكر والثقافة.

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