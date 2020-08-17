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أحمد موسى يكشف مؤامرة جديدة للجماعة الإرهابية بقيادة طارق الزمر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:34 م
طارق الزمر
طارق الزمر
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عبد الخالق صلاح
استنكر الإعلامي أحمد موسى، ما تقوم به الجماعة الإرهابية من عقد مؤتمرات ولقاءات عبر برنامج زوم، ويديرها الإرهابي طارق الزمر ويشارك فيها عدد من الاخوان الارهابيين على رأسهم ياسين اقطاي. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الندوات التي يعقدها الإرهابيون سوف يتحدثون فيها عن إسقاط الدول العربية وكيف سيتم السيطرة على العالم العربي والإسلامي من قبل تركيا وقطر.

واشار موسى، أن تلك الندوات ضمن خطتهم للسيطرة على الدول العربية؛ منوها أنهم يسعون إلى ترشيح قيادات معينة لحكم البلاد.

وأكد موسى، أن ما ينظم تلك المؤتمرات والندوات هو المخابرات التركية والقطرية؛ مرددا: «ده جزء من حروب الجيل الرابع». 
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