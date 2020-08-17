أبو جريشة: أتمنى أن ينجح مجلس النواب فى احتواء أزمة مرتضى منصور والخطيب





وأضاف أبو جريشة فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن الأجواء التي تشهدها الرياضة المصرية الآن ليست اعتيادية، وما يحدث من مناوشات بين رئيسي الأهلي والزمالك ليس ضمن الرياضة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها الرياضة المصرية الآن.





وأكد أبو جريشة أنه يتمنى أن ينتهي الصراع بين مرتضى والخطيب والذي وصل إلى ساحات القضاء فى مشهد غريب عن الرياضة المصرية خاصة، وعن الرياضة بصفة عامة فالرياضة تنافس وليس تعصبا.





وأوضح أبو جريشة أنه يتمنى أن تعود الرياضة فى مصر لسابق عهدها و من المنافسة والابتعاد عن الصراعات الموجودة حاليا بدون داع أو مبرر لها .





وأشار أبو جريشة إلى أنه لكى تنجح مبادرة النواب فى احتواء الازمة بين مرتضي و الخطيب و القضاء عليها يجب إلزامهما بعدم تكرار الأمر مرة أخرى، والهدوء وعدم تصعيد الأمور وخلق مثل هذا الجو المشحون داخل مصر.





ودعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، لمبادرة للصلح بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.



وقال عبد العال في اجتماع مجلس النواب اليوم الإثنين إنه تبنى مبادرة بالفعل للصلح بين الخطيب ومرتضى ويحاول تنفيذها في أقرب وقت ممكن.



وتوترت العلاقة بين الخطيب ومرتضى ووصلت للنائب العام ، حيث قرر الخطيب مؤخرًا تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك بعد انتشار مقطع فيديو مسرب منسوب لرئيس الزمالك، يتضمن سبابا لشخص الخطيب.

ونفى رئيس النادي الأبيض صلته بالفيديو، مؤكدا أنه "مفبرك" على حد تعبيره.





تمنى علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق، أن تنجح مبادرة مجلس النواب فى الصلح بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.