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تعليم

فنون جميلة حلوان: 11430 طالبا تقدموا لاختبارت القدرات حتى الآن

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:35 م
فنون جميلة
فنون جميلة
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات بالكليات الفنية و الرياضية بالجامعة  من طلاب الثانوية العامة  بتنسيق ٢٠٢٠ حتى الآن الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات . 

وجاءت أعداد المتقدمين لكلية الفنون الجميلة بشعبتى الفنون و العمارة : 

الفنون الجميلة عمارة ٣٠٠٩ طلاب وطالبات . 


الفنون الجميلة فنون ٨٤٢١ طالبا وطالبة. 

باجمالى عدد ١١٤٣٠ الف طالب تقدمو لاختبارت القدرات بالكلية . 

ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني.

وتستمر اختبارات القدرات  حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.



ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار.
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