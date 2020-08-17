فنون جميلة حلوان: 11430 طالبا تقدموا لاختبارت القدرات حتى الآن

أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات بالكليات الفنية و الرياضية بالجامعة من طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٠ حتى الآن الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات .





وجاءت أعداد المتقدمين لكلية الفنون الجميلة بشعبتى الفنون و العمارة :





الفنون الجميلة عمارة ٣٠٠٩ طلاب وطالبات .









الفنون الجميلة فنون ٨٤٢١ طالبا وطالبة.





باجمالى عدد ١١٤٣٠ الف طالب تقدمو لاختبارت القدرات بالكلية .





ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني.





وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.











