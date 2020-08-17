فنون جميلة حلوان: 11430 طالبا تقدموا لاختبارت القدرات حتى الآن

أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات بالكليات الفنية و الرياضية بالجامعة من طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٠ حتى الآن الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات .
وجاءت أعداد المتقدمين لكلية الفنون الجميلة بشعبتى الفنون و العمارة :
الفنون الجميلة عمارة ٣٠٠٩ طلاب وطالبات .
الفنون الجميلة فنون ٨٤٢١ طالبا وطالبة.
باجمالى عدد ١١٤٣٠ الف طالب تقدمو لاختبارت القدرات بالكلية .
ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقعهم التنسيق الإلكتروني.
وتستمر اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020.
اقرا ايضا :
حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلم
ومن المقرر أن يدفع الطالب مصروفات اختبارات إلكترونيا عبر خدمات فورى، والبريد المصرى، والبنوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية، وتبلغ مصروفات القدرات ٤٥٠ جنيها للاختبار.