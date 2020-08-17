كريم فهمي بصحبة زوجته.. والجمهور: لايقين على بعض

نشر كريم فهمى صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام ".





وظهر كريم فهمى برفقة زوجتة ولم يعلق علي الصورة ولكنة اكتفي بوضع قلب احمر





و حازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

لايقين علي بعض اوي ، ربنا يحميكم ، شكلكم يجنن





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يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي 2020، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.





"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.