زاهي حواس: اللي يقول توت عنخ آمون عبراني "مجنون" وتهمته "خيانة عظمى"..فيديو

رد عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، على مزاعم أن توت عنخ آمون "عبراني"، قائلًا: "من يقول ذلك واحد مجنون فى الآثار.. وأم توت عنخ آمون، ملكة فى المقبرة 35 وهي أبنة الملك أمنحتب الثالث ، ولا يصح الهجوم على توت عنخ آمون، ولا يمكن القول إن هناك ملك مصري عبراني، ومن يقول ذلك خيانة عظمي لأن الـDNA أثبت أن جميعهم مصريين".





وأضاف " حواس " خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، على شاشة"on"، إنه لأول مرة فى حياته يخرج فى لقاء تلفزيوني على الهواء، فى نفس توقيت مباريات الأهلى.





وتابع قائلا: "أعشق الأهلى ومحبا للنادي الأحمر وأحرص على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية".





وسخر من تصريحات إيلون ماسك ، قائلا :" معرفش مين إيلون ماسك هو مشهور، بس عاوز شهرة.. ولا يمتلك دليل حول تصريحاته عن الأهرامات" ، مؤكدا أنه قام ببث فيديو باللغة العربية والإنجليزية يؤكد فيه الدلائل على أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات.



