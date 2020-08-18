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زاهي حواس: اللي يقول توت عنخ آمون عبراني "مجنون" وتهمته "خيانة عظمى"..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:58 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
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محمود محسن
رد عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، على مزاعم أن توت عنخ آمون "عبراني"، قائلًا: "من يقول ذلك واحد مجنون فى الآثار.. وأم توت عنخ آمون، ملكة فى المقبرة 35 وهي أبنة الملك أمنحتب الثالث، ولا يصح الهجوم على توت عنخ آمون، ولا يمكن القول إن هناك ملك مصري عبراني، ومن يقول ذلك خيانة عظمي لأن الـDNA أثبت أن جميعهم مصريين".

وأضاف " حواس " خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، على شاشة"on"، إنه لأول مرة فى حياته يخرج فى لقاء تلفزيوني على الهواء، فى نفس توقيت مباريات الأهلى.

وتابع قائلا: "أعشق الأهلى ومحبا للنادي الأحمر وأحرص على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية".

وسخر من تصريحات إيلون ماسك، قائلا :" معرفش مين إيلون ماسك هو مشهور، بس عاوز شهرة.. ولا يمتلك دليل حول تصريحاته عن الأهرامات" ، مؤكدا أنه قام ببث فيديو باللغة العربية والإنجليزية يؤكد فيه الدلائل على أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات.

وكان صرح الأمريكى المشهور إيلون ماسك أنه تم بناء الأهرامات من خلال الكائنات الفضائية وليس المصريين القدماء.
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