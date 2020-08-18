الكائنات الفضائية هم من بنوا الأهرامات وليس المصريون القدماء..زاهى حواس يرد..فيديو

سخر عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار من تصريحات إيلون ماسك، قائلا :" معرفش مين إيلون ماسك.. هو مشهور، بس عاوز شهرة.. ولا يمتلك دليل حول تصريحاته عن الأهرامات" ، مؤكدا أنه قام ببث فيديو باللغة العربية والإنجليزية يؤكد فيه الدلائل على أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات .





وكان صرح الأمريكى المشهور إيلون ماسك أنه تم بناء الأهرامات من خلال الكائنات الفضائية وليس المصريين القدماء.









و رد حواس " خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، ، على شاشة"ON "على مزاعم أن توت عنخ آمون "عبراني"، قائلًا: "من يقول ذلك واحد مجنون فى الآثار.. وأم توت عنخ آمون، ملكة فى المقبرة 35 وهي أبنة الملك أمنحتب الثالث، ولا يصح الهجوم على توت عنخ آمون، ولا يمكن القول أن هناك ملك مصري عبراني، ومن يقول ذلك خيانة عظمي لأن الـ DNA أثبت أن جميعهم مصريين".









وقال إنه لأول مرة فى حياته يخرج فى لقاء تلفزيوني على الهواء، فى نفس توقيت مباريات الأهلى.



