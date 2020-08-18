AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الكائنات الفضائية هم من بنوا الأهرامات وليس المصريون القدماء..زاهى حواس يرد..فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:37 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
Advertisements
محمود محسن
سخر عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار من تصريحات إيلون ماسك، قائلا :" معرفش مين إيلون ماسك.. هو مشهور، بس عاوز شهرة.. ولا يمتلك دليل حول تصريحاته عن الأهرامات" ، مؤكدا أنه قام ببث فيديو باللغة العربية والإنجليزية يؤكد فيه الدلائل على أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات .

وكان صرح الأمريكى المشهور إيلون ماسك أنه تم بناء الأهرامات من خلال الكائنات الفضائية وليس المصريين القدماء.


و رد حواس " خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، ، على شاشة"ON "على مزاعم أن توت عنخ آمون "عبراني"، قائلًا: "من يقول ذلك واحد مجنون فى الآثار.. وأم توت عنخ آمون، ملكة فى المقبرة 35 وهي أبنة الملك أمنحتب الثالث، ولا يصح الهجوم على توت عنخ آمون، ولا يمكن القول أن هناك ملك مصري عبراني، ومن يقول ذلك خيانة عظمي لأن الـ DNA أثبت أن جميعهم مصريين".


وقال إنه لأول مرة فى حياته يخرج فى لقاء تلفزيوني على الهواء، فى نفس توقيت مباريات الأهلى.

وتابع قائلا :"أعشق الأهلى ومحبا للنادي الأحمر وأحرص على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

حقيقة بناء الكائنات الفضائية الأهرامات .. زاهي حواس: الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا .. والأدلة التاريخية تؤكد بناء المصريين إحدى عجائب الدنيا السبع

زاهي حواس معلقا على ما قاله إيلون ماسك: تخاريف

القصة الكاملة.. ملياردير أمريكي: كائنات فضائية بنت الأهرامات.. وحواس يقصف جبهته بـ العلم

زاهي حواس عن تغريدة إيلون ماسك: "غاوي شهرة" ويتمسح بالأهرامات حتى تزيد شهرته |شاهد

علماء الآثار: توت عنخ آمون والملوك الفراعنة مصريون

ترشيحاتنا

شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ينهار إثر تعرضه للتنمر والترويع بكلب مفترس

هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

مشهد هز القلوب.. طفل يمني يسحب شقيقته الغارقة في دمائها

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور

فى عيد ميلاد راندا البحيرى.. عمرها الحقيقى وزواجها وانفصالها

أحمد موسى يكشف مؤامرة جديدة للجماعة الإرهابية بقيادة طارق الزمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها

ترامب يؤكد بقاؤه في السلطة لـ4 سنوات أخرى.. وكورونا "اختبار من الله" ويصف مؤيديه بالفاشيين

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور