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برلمان

مقترح برلماني بتزويد محطات المترو بمطاعم وكافيهات ومكتبات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:01 ص
المترو
المترو
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القسم السياسي
اقترحت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتم تزويد محطات مترو الأنفاق بمطاعم وكافيهات ومحلات لبيع الكتب وغيرها من الأشياء الترفيهية، قائلة:"في الخارج المترو بيكون زي فسحة للمواطن بيكون موجود مطاعم وكافتيريات ومكتبات بتحس إنك موجود في مول تجاري وليس وسيلة مواصلات". 

وأوضحت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه يجب الاستفادة من عدد الركاب الذين يستقلون المترو بشكل يومي تقريبًا، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على الدخل الثابت لمترو الانفاق ويجعل هناك تنوع في مصادر الدخل الخاص به.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن رفع قيمة التذكرة حل مؤقت ويجب على الجهات المعنية بالتفكير في حلول أخرى تجعل مترو الأنفاق من أهم مصادر الدخل القومي، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالإعلانات التي يتم نشرها في كافة محطات المترو بخطوطه الثالثة. 

وطالبت، وزارة النقل بالكشف عن التكاليف الثابتة والمتغيرة لمترو الأنفاق وقيمة المبلغ التي يحتاجها المترو للتطوير حتى يعرف الجميع أن رفع قيمة التذكرة كان أمرًا حتمية، قائلة:"المصري لا يتأخر على بلده في كل الأوقات لكن لابد من أن يتم مصارحته بكافة الأمور". 

يذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كشفت عن أسعار تذاكر المترو الجديدة بمحطات الخطوط الثلاثة، والتي بدأت اليوم الأثنين. 

وجاءت الأسعار الجديدة في تذاكر المترو كالتالي:

زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل: أقل من 9 محطات، لتكون 5 جنيهات لمحطات الخطين الأول والثاني، و 7 جنيهات لمحطات الخط الثالث، أما من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 7 جنيهات  لمحطات الخطين الأول والثاني، و10 جنيهات لمحطات الخط الثالث.

ومن 16 محطة،  سعر التذكرة 10 جنيهات لمحطات الخطين الأول والثاني، و 12 جنيهًا لمحطات بالخط الثالث.
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