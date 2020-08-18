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برلمان

برلماني: المواطن لن يتأثر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:02 ص
المترو
المترو
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القسم السياسي
أكد اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن المواطن لن يتأثر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في سبيل توفير كافة سبل الراحة له، قائلًا:"المواطن بيختار الوسيلة السريعة التي توفر له الوقت وتدخر له بعض الأموال التي قد يدفعها في المواصلات العادية بالإضافة لوجود مكييفات الهواء التي تقلل من حر الطريق". 

وأوضح "الخشب"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن وزارة النقل تسعى لتطوير منظومة السكة الحديد ومنظومة مترو الأنفاق بخطوطه الثالثة من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك بعض القطارات التي تحتاج لصيانة حتى يتم الاعتماد عليها بشكل دائم. 

ونوه عضو لجنة النقل بمجلس النواب، على ضرورة وضع خطط لتطوير هذه المرافقات وصيانتها بشكل دوري، مع ضرورة الاعتماد على أكثر من طريقة لكسب المال الخاص بعمليات الصيانة والتطوير، لافتًا إلى ضرورة العمل في إطار ما يخدم مصلحة المواطن.

يذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، كشفت عن أسعار تذاكر المترو الجديدة بمحطات الخطوط الثلاثة، والتي بدأت اليوم الأثنين. 

وجاءت الأسعار الجديدة في تذاكر المترو كالتالي:

زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل: أقل من 9 محطات، لتكون 5 جنيهات لمحطات الخطين الأول والثاني، و 7 جنيهات لمحطات الخط الثالث، أما من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 7 جنيهات  لمحطات الخطين الأول والثاني، و10 جنيهات لمحطات الخط الثالث.

ومن 16 محطة،  سعر التذكرة 10 جنيهات لمحطات الخطين الأول والثاني، و 12 جنيهًا لمحطات بالخط الثالث.
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