بتهمة التجسس لصالح الصين..أمريكا تعتقل أحد عناصر مخابراتها

اعتقلت السلطات الأمريكية عميلا سابقا في جهاز المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" بتهمة التجسس لصالح الصين. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.





وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن العميل الكسندر يوك تشينج ما، اعتقل يوم الجمعة ويواجه اتهامات بإجراء اتصالات مع أحد أقاربه، الذي يعمل مع الـ "سي آي إيه" أيضا، من أجل نقل معلومات حساسة إلى المخابرات الصينية.





وتشهد العلاقات الأمريكية - الصينية توترا شديدا خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل اتهامات الإدارة الأمريكية للصين بالتسبب في تفشي فيروس كورونا حول العالم.





كما شهدت البلدان حربا اقتصادية خلال الفترة الماضية ومواجهات سياسية ودبلوماسية بسبب الصراع بينهما في مناطق النفوذ.





وتقول تقارير إعلامية إن الإدارة الأمريكية تتهم الجانب الصيني بشن هجمات اليكترونية من أجل سرقة أبحاث خاصة بالتوصل لعلاج فيروس كورونا.





وسبق أن اتهمت واشنطن الصين بمحاولة الحصول على التصميمات الخاصة بالمقاتلة الشبح إف 35 من خلال شن هجمات سيبرية.



