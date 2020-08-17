سيدة عنصرية تلقي سلة القمامة على لاجئة من كوريا الشمالية.. فيديو

ادعت لاجئة من كورية شمالية أنها ضحية اعتداء من قبل جارتها البريطانية التي حاولت إلقاء سلة القمامة عليه، بعد أن قلت لها " أنه لست من أصول انجليزية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر لقطات المصور الضحية التي تدعى ميونجسيو وهي تتجادل مع جارتها، حيث حاولت رميها بسلة القمامة، إلا أن الضحية تفادتها.

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يمكن سماع عبر الفيديو السيدة العنصرية وهي تقول للضحية ميونجسيو : 'أنتي لاجئة أنت لست من هذا البلد".

وكان تم نشر تم مقطع الفيديو عبر الفيسبوك بواسطة ميونجسيو ، التي تعيش في بلندن ، مدعيها أنها تعرضت "للاعتداء عدة مرات" من قبل جارتها.



