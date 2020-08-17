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منوعات

سيدة عنصرية تلقي سلة القمامة على لاجئة من كوريا الشمالية.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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احمد شريف

ادعت لاجئة  من كورية شمالية أنها ضحية  اعتداء من قبل جارتها البريطانية التي حاولت إلقاء سلة القمامة عليه، بعد أن قلت لها " أنه لست من أصول انجليزية.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر لقطات المصور الضحية التي تدعى ميونجسيو وهي تتجادل مع جارتها، حيث حاولت   رميها بسلة القمامة، إلا أن الضحية تفادتها.

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 يمكن سماع عبر الفيديو السيدة العنصرية وهي تقول للضحية ميونجسيو  : 'أنتي لاجئة   أنت لست من هذا البلد".


وكان تم نشر تم مقطع الفيديو عبر الفيسبوك بواسطة ميونجسيو ، التي تعيش في  بلندن ، مدعيها أنها تعرضت "للاعتداء عدة مرات" من قبل جارتها.


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