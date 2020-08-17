AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال عبد الحميد: مبادرة مجلس النواب لن تنجح في الصلح بين مرتضى منصور والخطيب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:21 م
جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
Advertisements
محمد سمير
أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مبادرة مجلس النواب للصلح بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لن تنجح.

وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تكررت 70 ألف مرة من قبل ولم تنجح، خاصةً أنها نُفذت من قبل من خلال وزراء وفنانين ولاعبي كرة كبار، ولم تعطِ أي تأثير ملحوظ من قبل على رؤساء الأندية.

وأوضح نجم الزمالك السابق، أنه عند عمل مبادرة يجب أن نخاطب رئيس نادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك ونطالبهم بدعمها والهدوء وعدم إشعال الفتنة كما يحدث الآن، فكيف سنتكلم معهم ونقنعهم بالهدوء وهم أسباب اشتعال الأجواء من الأساس.

ودعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى مبادرة للصلح بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال "عبد العال"، في اجتماع مجلس النواب اليوم الإثنين إنه تبنى مبادرة بالفعل للصلح بين الخطيب ومرتضى ويحاول تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وتوترت العلاقة بين الخطيب ومرتضى ووصلت للنائب العام، حيث قرر الخطيب مؤخرًا تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك بعد انتشار مقطع فيديو مسرب منسوب لرئيس الزمالك، يتضمن سبابا لشخص الخطيب.

ونفى رئيس النادي الأبيض، صلته بالفيديو، مؤكدا أنه "مفبرك" على حد قوله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم.. البلدوزر يدعو لجلسة صلح بين الخطيب ومرتضى.. موعد تجديد كارتيرون مع الزمالك

جمال عبد الحميد: مبادرة نبذ التعصب لن تنجح في مصر وعلى رؤساء الأندية الهدوء

تشريعية البرلمان تنظر طلبا لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور

اللجنة التشريعية بالبرلمان تبحث رفع الحصانة عن مرتضى منصور

مرتضى منصور: الأهلي قلعة كبيرة.. وخلافي مع الخطيب لا يفسد للود قضية

الصلح خير.. مبادرة برلمانية للم الشمل بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

ترشيحاتنا

تعرف على سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي

ينصح بالدراسة 7 أيام أسبوعيا.. جمال شيحة يضع روشتة للحد من انتشار كورونا خلال العام الدراسي

وفاة عم الفنان مصطفى قمر

وزير التعليم العالي: الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور

بعد مناقشة البرلمان رفع الحصانة عنه.. بهاء أبو شقة يكشف مصير مرتضى منصور

42 حريقا في مستوطنات إسرائيلية بفعل البالونات الحارقة

AdvertisementS

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

تعرف على سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي

اتحاد الكرة: إلغاء قرار انسحاب المصري أمام الإسماعيلي.. وتحديد موعد جديد للمباراة

«الكبار زعلانين من الإدارة» .. ظهير الأهلي السابق: عائلة إكرامي وراء رحيل رمضان صبحي

إصابة قوية لنجم الأهلي خلال لقاء أسوان.. صور

نجم الأهلي السابق: ألوم على رمضان صبحي في نقطة واحدة.. وأحمد فتحي خرج بشكل مميز

سقوط مبادرة الصلح.. مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد الخطيب وكهربا

أبو جريشة: أتمنى أن ينجح مجلس النواب فى احتواء أزمة مرتضى منصور والخطيب

ماذا يحدث في القطبين؟| رعب في الأهلي قبل القمة.. وأوباما يلاعب الزمالك

في مباراة الإصابات.. الأهلي يفوز 3-0 على أسوان في الدوري المصري

أخبار الرياضة| الأهلي مهدد بفقدان 3 نجوم أمام الزمالك.. سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي .. وكومان مدربا لبرشلونة

نجم الأهلي يتحدث لـ صدى البلد عن إصابات لاعبي النادي المصري بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وبنطلون ممزق.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

شاهد| خبير: انتشار السيارات الكهربائية يحتاج لوعي المواطن ومعرفة مميزاتها.. ومحطة توليد طاقة جديدة كل 10 أيام .. ويمكن شحنها فى المنزل

متى تكون الكحة مؤشرا على الإصابة بفيروس كورونا ؟