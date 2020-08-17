جمال عبد الحميد: مبادرة مجلس النواب لن تنجح في الصلح بين مرتضى منصور والخطيب

أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مبادرة مجلس النواب للصلح بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لن تنجح.





وأضاف "عبد الحميد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة تكررت 70 ألف مرة من قبل ولم تنجح، خاصةً أنها نُفذت من قبل من خلال وزراء وفنانين ولاعبي كرة كبار، ولم تعطِ أي تأثير ملحوظ من قبل على رؤساء الأندية.





وأوضح نجم الزمالك السابق، أنه عند عمل مبادرة يجب أن نخاطب رئيس نادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك ونطالبهم بدعمها والهدوء وعدم إشعال الفتنة كما يحدث الآن، فكيف سنتكلم معهم ونقنعهم بالهدوء وهم أسباب اشتعال الأجواء من الأساس.



