AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضاحي خلفان: إسرائيل جزء لا يتجزأ من الأرض العربية.. والتاريخ يجمعنا مع اليهود

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:29 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
واصل ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، الدفاع عن اتفاق السلام بين الإمارات والكيان الصهيوني.

وأعاد خلفان نشر عدة تغريدات على تويتر كانت تهاجمه منذ وقت سابق عندما وصف اليهود بأنهم أولاد عم العرب ويستحقوا أن تكون لهم دولة.

وقال خلفان "فقط ما عملت له ريتويت كانت تعليقات علي حينما قلت في عام 2016 أن اليهود عيال عمنا".

وأضاف:"لذلك لا احد يقول اننا الآن فقط كنا نرى ان تكون اسرائيل...بعلاقة معنا لان الحكومة فقط اعلنت...كنا نعبر عن ضرورة الصداقة والتعاون الاماراتي الاسرائيلي.. من وجهة نظر شخصية".

وتابع:"اسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الارض العربية..حتى لو قسمتها السياسة ..فان التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود".

وكانت الإمارات أعلنت التطبيع مع إسرائيل من خلال اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني في مقابل التراجع عن ضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق لا علاقة له بالضم وأن خطط الضم سيتم تنفيذها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضاحي خلفان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل: في مصلحة الوطن والعرب والعالم

ضاحي خلفان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل: خلوا اليهود دايخين على الهيكل وصلوا في مسجدكم

سفاهة القوم.. ضاحي خلفان يهاجم تركيا بأشد العبارات ويصف رئيس البرلمان بــ العبيط

ضاحى خلفان: ترحيب خليجي باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

ضاحي خلفان: الإمارات ستكون بلدا مرحبا بالفلسطينيين وباليهود وبكل إنسان

ضاحي خلفان عن اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل: قرار تاريخي سيؤثر في أمن واستقرار المنطقة

ترشيحاتنا

هآرتس: إسرائيل ترفض بيع واشنطن مقاتلات إف 35 للإمارات

جنون الذهب يتواصل.. ارتفاع رهيب في سعر جرام المعدن الأصفر

إصابة قوية لنجم الأهلي خلال لقاء أسوان.. صور

بعد رحيله عن القلعة الحمراء .. تعرف على سيارة شريف إكرامى وسعرها .. صور

فيروس كورونا موجود.. مستشار الرئيس للصحة: الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية الشتاء

خان صديقه مع زوجته.. فضيحة تلاحق جو بايدن قبل الانتخابات الأمريكية.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد

تاتو وبنطلون ممزق.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد