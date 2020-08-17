ضاحي خلفان: إسرائيل جزء لا يتجزأ من الأرض العربية.. والتاريخ يجمعنا مع اليهود

واصل ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق، الدفاع عن اتفاق السلام بين الإمارات والكيان الصهيوني.





وأعاد خلفان نشر عدة تغريدات على تويتر كانت تهاجمه منذ وقت سابق عندما وصف اليهود بأنهم أولاد عم العرب ويستحقوا أن تكون لهم دولة.





وقال خلفان "فقط ما عملت له ريتويت كانت تعليقات علي حينما قلت في عام 2016 أن اليهود عيال عمنا".





وأضاف:"لذلك لا احد يقول اننا الآن فقط كنا نرى ان تكون اسرائيل...بعلاقة معنا لان الحكومة فقط اعلنت...كنا نعبر عن ضرورة الصداقة والتعاون الاماراتي الاسرائيلي.. من وجهة نظر شخصية".





وتابع:"اسرائيل دولة في المنطقة وجزء لا يتجزأ من الارض العربية..حتى لو قسمتها السياسة ..فان التاريخ والجغرافيا يجمعنا باليهود".





وكانت الإمارات أعلنت التطبيع مع إسرائيل من خلال اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني في مقابل التراجع عن ضم إسرائيل أراض من الضفة الغربية.





من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق لا علاقة له بالضم وأن خطط الضم سيتم تنفيذها.



