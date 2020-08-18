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برلمان

أشرف رشاد: قانون تقسيم الدوائر التزم بالمعايير الدستورية والقانونية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:02 ص
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، أنه كان هناك التزام بالمعايير الدستورية، خلال إعداد تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

ولفت أشرف رشاد، في تصريح خاص، إلى أنه فى العهد الماضى كان تقسم الدوائر الانتخابية وفقا للقوى السياسية، عكس الآن فالأمور تتحقق وفقا للدستور والقانون، والوزن النسبى للمقعد.

وأشار إلى أن طبيعة دوائر مجلس الشيوخ ،تختلف تماما عن طبيعة الدوائر المخصصة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية.

ولفت أمين عام مستقبل وطن إلى أنه لا يوجد مجال لعمل دوائر تفصيل لإرضاء النخبة السياسية.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع قانون تقسيم الدوائر ، في مجموع مواده واحاله لمجلس الدولة.

وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وتتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة إنتخابية تخصص للأنتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى اربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وأشارت المادة الثالثة انه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة إنتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة وتقضي المادة الرابعة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة الخامسة تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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