أشرف رشاد: قانون تقسيم الدوائر التزم بالمعايير الدستورية والقانونية

أكد النائب أشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، أنه كان هناك التزام بالمعايير الدستورية، خلال إعداد تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.





ولفت أشرف رشاد، في تصريح خاص، إلى أنه فى العهد الماضى كان تقسم الدوائر الانتخابية وفقا للقوى السياسية، عكس الآن فالأمور تتحقق وفقا للدستور والقانون، والوزن النسبى للمقعد.





وأشار إلى أن طبيعة دوائر مجلس الشيوخ ،تختلف تماما عن طبيعة الدوائر المخصصة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية.





ولفت أمين عام مستقبل وطن إلى أنه لا يوجد مجال لعمل دوائر تفصيل لإرضاء النخبة السياسية.



